Motociclete dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, descoperite la P.T.F. Siret FOTO

Doua motociclete dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, descoperite de politistii de frontiera. In Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, miercuri dimineata, un cetatean ucrainean, in varsta de 25 ani, conducand un microbuz marca Mercedes. Din primele verificari s-a constatat faptul ca acesta transporta, in compartimentul de marfa al masinii, alaturi de bagajele personale, mai multe piese apartinand unor motociclete. Politistii de frontiera au verificat cu atentie componentele si au constatat ca unele dintre acestea proveneau de la doua motociclete marca BMW, ce erau cautate de autoritatile din Italia. In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, iar piesele celor doua motociclete au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.