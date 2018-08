Motociclist accidentat de un sofer care nu i-a acordat prioritate, la Voitinel FOTO

Motociclist accidentat de un sofer care nu i-a acordat prioritate. Evenimentul rutier a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN 2E, in afara localitatii Voitinel. Un sofer de 29 de ani, din comuna Fratautii Noi, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes Benz, a efectuat un viraj la sanga pentru a intrat pe un drum communal, fara sa acorde prioritate motocicletei Yamaha, condusa de un tanar de 29 de ani, din orasul Vicovu de Sus, intrand in coliziune cu aceasta. In urma impactului motociclistul a fost ranit. Cei doi tineri au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.