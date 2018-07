Motociclist fara permis si drogat cu cocaina, ranit grav dupa ce a intrat intr-o masina Video

Accidentul s-a petrecut pe unul din cele mai circulate bulevarde din municipiul Suceava. Conform medicilor de la Spitalul Judetean Suceava, tanarul de 24 de ani ar fi fost intoxicat cu cocaina.

Un tanar din municipiul Suceava a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta in coliziune cu un autoturism. Potrivit politistilor, motociclistul nu detine permis de conducere si a intrat in intersectie pe culoarea rosie a semaforului. Vineri, in jurul orei 19.40, un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea motocicleta marca Kawasaki, pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava, cand a ajuns la intersectia semaforizata cu aleea de acces in parcarea Shopping City Suceava, urmare a nerespectarii culorii rosii a semaforului electric, a patruns in intersectie si a intrat in coliziune cu autoturismul taxi marca Dacia Logan, condus de un barbat de 36 ani, din comuna Ipotesti, care a patruns in intersectie pe culoarea verde a semaforului electric destinat vehiculelor care circulau dinspre parcarea Shopping City, catre cartierul Burdujeni. In urma impactului motociclistul, Emanuel T., a fost grav ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Potrivit politistilor, acesta nu detine permis de conducere. Conducatorul autoturismului a fost testat la fata locului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange necesare pentru stabilirea alcoolemie sau daca el a consumat substante interzise. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Medicii de la Spitalul Judetean Suceava care s-au ocupat de tanar spun ca acesta era intoxicat cu cocaina. Motociclistul a ajuns la Reanimare in soc hemoragic si cu multiple fracturi.