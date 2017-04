Motociclist ranit grav dupa ce a fost lovit in plin de o masina, in intersectia de la Biblioteca. VEZI IMAGINI IMPACT

In urma impactului, motociclistul de 31 de ani a zburat prin aer si a aterizat apoi pe carosabil, la cativa metri distanta, fiind ranit.Tanarul a fost surprins de masina unui barbat de 51 de ani, care se intorcea de la serviciu impreuna cu un coleg.

Grav accident rutier, chiar in centrul Sucevei, in zona bibliotecii municipale, surprins de camerele de supraveghere. Un motociclist a fost lovit in plin de o masina in intersectie, in timp ce motociclistul efectua un viraj la stanga. In urma impactului, motociclistul de 31 de ani a zburat prin aer si a aterizat apoi pe carosabil, la cativa metri distanta, fiind ranit. El a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava. Tanarul a fost surprins de masina unui barbat de 51 de ani, care se intorcea de la serviciu impreuna cu un coleg. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul, insa din imaginile video reiese ca atat motociclistul cat si soferul au fortat culoarea semaforului si au intrat prea devreme in intersectie. Motociclistul a depasit coloana de masini stationate la semafor si a intrat in intersectie inainte cu 2 secunde ca semaforul sa indice culoare verde. Soferul masinii a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. La spital li s-au recoltat celor doi probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.