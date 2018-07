Motociclistul de 20 de ani, din Volovat, ajuns in coma la spital dupa un accident, are nevoie de sange

Acesta a ajuns vineri seara in coma la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un podet.

Tanarul de 20 de ani, din Volovat, ajuns in coma la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a suferit un accident rutier, are nevoie mare de sange. Prietenii si familia au lansat un apel pe retelele de socializare pentru a gasi donatori de sange. Acestia spun ca se poate dona sange din orice grupa, pentru ca tanarul sa poata beneficia de sange din rezervele spitalului. Cei care vor sa il ajute pe Emanuel Irimescu sa traiasca sunt ivitati sa se prezinte la Centrul de Transfuzii Suceava. Tanarul, alintat de prieteni Berti, a ajuns vineri seara in coma la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un podet. Acesta a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, patrunzand in santul de pe partea stanga a drumului. Acolo vehicului a intrat in coliziune cu un podet. In urma impactului violent a rezultat ranirea grava a motociclistului. Din cauza leziunilor suferite, tanarul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, spun politistii.