Muncitor ajuns la spital dupa ce a fost lovit de patron pentru ca a refuzat sa munceasca peste program

Muncitor lovit de patron pentru ca a refuzat sa munceasca peste program. S-a intamplat la Dorna Arini, luni seara. Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata telefonic de catre o asistenta medicala din cadrul Centrului de Primiri Urgente al Spitalului municipal Vatra Dornei, cu privire la faptul ca s-a prezentat la aceasta unitate medicala un barbat in varsta de 58 de ani, localnic, avand diagnosticul de traumatism zona lombara, declarativ agresiune.

Persoana vatamata a declarat caluni seara, in jurul orei 21.00, in timp ce se odihnea intr-un imobil al societatii de prelucrare a lemnului la care lucreaza, patronul sau, un clujean de 49 ani, acesta i-a aplicat doua lovituri, ca urmare a refuzului de a lucra peste program. Politistii au intrat pe fir si in cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul comiterii infractiunii de lovirea sau alte violente.