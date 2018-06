Muncitor de la General Construct, ranit dupa ce a fost prins sub un mal de pamant

Angajat al firmei General Construct Suceava, ranit dupa ce a fost prins sub un mal de pamant. S-a intamplat miercuri dupa amiaza, barbatul de 51 de ani ajungand in stare destul de grava la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava. Barbatul,din Musenita, a declarat verbal ca este angajat ca muncitor la firma S.C General Construct Suceava, iar in jurul orei 14.30, in timp ce efectua lucrari de drenaj la un sant de pe santierul Caminului de batrani Sf. Ioan cel Nou Suceava, a fost surprins de un mal de pamant care s-a prabusit peste el. In urma investigatiilor medicale preliminare, acesta a fost diagnosticat cu o contuzie hemitoracic stang si fracturi costale. Accidentul este acum cercetat atat de politisti dar si de inspectorii de munca. In cauza a fost inregistrat dosar penal, cercetarile urmand a fi continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.