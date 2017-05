Muncitor forestier in coma si cu leziuni grave, in urma unui accident petrecut in padure la Patrauti VIDEO

Barbatul este angajat la SC ALSILEX SRL, societate care are ca obiect de lucru exploatarea materialului lemnos. El nu purta casca de protectie. Muncitorul a fost ranit dupa ce a taiat un arbore iar in cadere o creanga s-a desprins si l-a lovit in zona capului.

Muncitor forestier, ajuns la Spitalul Judetean Suceava in coma de gradul doi si cu leziuni grave, in urma unui accident de munca petrecut intr-o padure din Patrauti. In timp ce se efectua lucrari de exploatare a materialului lemnos in padurea apartinand OS Patrauti, barbatului de 41 ani, din comuna Satu Mare, i-a cazut creanga a unui copac in cap. Colegii au sunat la 112 iar ranitul a fost transportat la UPU Suceava. Barbatul este angajat la SC ALSILEX SRL, societate care are ca obiect de lucru exploatarea materialului lemnos. Joi dimineata, societatea a inceput lucrarile de exploatare a materialului lemnos in padurea apartinand OS Patrauti. Muncitorul a fost ranit dupa ce a taiat un arbore iar in cadere o creanga s-a desprins si l-a lovit in zona capului.Din nefericire, muncitorul nu purta casca de protectie, asa cum cere legislatia. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio cerebral grav, traumatism cranio facial, traumatism de coloana vertebrala, hematom periorbitar drept si plaga de 10 cm deschisa la nivelul capului. Barbatul urma sa fie operat de neurochirurgii suceveni (vezi sincron sef UPU-SMURD Suceava, Liviu Cirlan).Au fost anuntati inspectorii din cadrul ITM Suceava cu privire la evenimentul produs, iar acestia s-au deplasat la fata locului pentru efectuarea de verificari. In cauza politistii au intocmit dosar de cercetare penala privind savarsirea infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.