Muncitor gasit mort, la serviciu, intr-o hala de la o societate din Salcea

Moarte suspecta la o societate din Salcea, unde miercuri seara un angajat a fost gasit mort la serviciu. Este vorba despre un sudor de 61 de ani, de la SC LINDA STEEL SRL. Acest a fost gasit la terminarea programului de lucru, de catre un coleg in incinta societatii, intr-un atelier in care isi desfasura activitatea, cazut jos pe sol si fara a prezenta semne vitale. Fiind la terminarea programului de lucru, in incinta halei unde se afla atelierul in care a fost gasit sudorul, nu mai erau alti angajati, in afara de cel care a gasit victima si nici nu au fost identificati alti martori care sa fi vazut momentul cand barbatul si-a pierdut cunostinta. La fata locului s-a prezentat un echipaj SMURD care a efectuat fara succes manevre de resuscitare, declarand in final decesul.Din primele verificari nu sunt indicii cu privire la faptul ca moartea ar fi survenit in urma unui accident de munca, sau comiterea altor fapte grave, fiind cel mai probabil o moarte patologica.

In cauza a fost sesizat si Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, in vederea efectuarii verificarilor ce le revin conform competentei.Cadavrul nu prezenta semne de violenta, urmand ca dupa efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor producerii decesului sa se dispuna procedural de politistii Politiei orasului Salcea.