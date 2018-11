Muncitor ranit, la HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER, sucursala Siret

IPJ a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.

Accident de munca la SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER ROMANIA SRL, sucursala Siret, joi dupa amiaza. Un angajat al firmei, in varsta de 56 ani, din comuna Gramesti, in timp ce se afla la locul de munca, respectiv in sectia de debitare a lamelelor de lemn, si-a prins mana in sistemul de transmisie al unui motor electric cu sistem de curea de transmisie si fulie. Cum barbatul prezenta leziuni vizibile la degetele mainii drepte, colegii au sunat la 112. Ranitul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti de catre un echipaj de ambulanta pentru acordarea de ingrijiri medicale. Inspectori de munca si politisti fac cercetari in caest caz. IPJ a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si vatamare corporala din culpa.