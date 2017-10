Muncitori trimisi in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce in urma interventiei lor s-a produs o explozie la Gura Humorului si a murit un om VIDEO

VEZI VIDEO DEZASTRU DE LA FATA LOCULUI SI DECLARATII, LA FINALUL MATERIALULUI!

Muncitori de la o societate din Bistrita Nasaud trimisi in judecata pentru distrugere din culpa si ucidere din culpa in cazul barbatului din Gura Humorului care in urma cu 4 ani a murit intr-o explozie dupa ce lucratorii firmei respective au facut lucrari aiurea in zona. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatilor: STAN NECULAI, HASMEI MIHAI MARIUS, SUTU FLORIN IOAN, BLANAR DUMITRU, SIMERIA DUMITRU si S.C. EUROEXPERT FIER FORJAT S.R.L. avand sediul social in comuna Tiha Birgaului, jud. Bistrita Nasaud. Procurorii spun ca la data de 04.09.2013, inculpatii au intervenit pentru remedierea unei defectiuni la bransamentul de gaz al unei familii de pe strada Livada Postei, oras Gura Humorului. Din cauza modului defectuos in care s-a remediat lucrarea avariata, s-a produs un incendiuurmat de explozie la locuinta familiei respective, un barbat de 44 de ani, care locuia impreuna cu mama sa decedand ulterior in urma arsurilor suferite.



Cum s-au derulat lucrurile

Incepand cu luna septembrie 2013, S.C. A. Cluj S.A. si C.R.S. S.A. au inceput lucrarile de extindere si reabilitare a retelelor de apa si apa uzata in orasul Gura Humorului. In acest sens, societatea S.C. A. Cluj S.A. a subcontractat o parte din lucrari catre alte firme printre care si societatii S.C. Euroexpert Fier Forjat S.R.L.Tiha Bargaului. Pe strada Livada Postei, in perioada producerii incidentului se efectuau lucrari de modernizare a retelei de canalizare, fiind sapate mai multe santuri in apropierea locuintelor din zona, echipa de muncitori fiind formata din inculpatul Sutu Florin Ioan, administrator al societatii S.C. Euro Expert Fier Forjat S.R.L., si numitii C.M.S., S.A.N. si V.C.C. angajati ai aceleiasi societati. La data de 04.09.2013, in jurul orei 14:00, C.M.S. lucra cu excavatorul, moment in care s-a surpat malul unui sant, descoperind conducta de gaz metan a strazii si teul de bransament al familiei T. Intrucat din zona bransamentului a inceput sa se emane gaz, inculpatul Sutu Florin Ioan a luat legatura telefonica cu inculpatul Stan Neculai, inginer in cadrul Eon Gaz, pe care l-a informat de avaria care s-a produs in timpul lucrarilor.Inculpatul Stan Neculai s-a deplasat la fata locului si a solicitat de asemenea ajutorul inculpatilor Hasmei Mihai Marin si Blanar Dumitru, ambii lucratori in cadrul Eon Gaz si planificati de serviciu in ziua respectiva.

Astfel, lucratorii Eon au obturat conducta de gaz a strazii si in urma analizarii avariei, inculpatul Sutu Florin Ioan a luat legatura cu inculpatul Simeria Dumitru, despre care cunostea ca lucreaza in cadrul societatii S.C. A. Cluj S.A. si care era sudor autorizat. La scurt timp a venit inculpatul Simeria Dumitru care a coborat in sant cu ajutorul cupei excavatorului si apoi a procedat la lipirea ansamblului conducta – teu bransament gaz metan al familie T., folosind un aparat de sudura special, prin metoda electrofuziune, intrucat ansamblul era din polietilena speciala traseelor de gaze naturale. Intrucat aparatul de sudura i-a indicat ca valorile si timpii de sudare au fost corecte si trebuia sa se intoarca la locul sau de munca, deoarece era in timpul serviciului, acesta lucrand la S.C. A. Cluj S.A. inculpatul Simeria Dumitru nu a asteptat racirea sudurii si verificarea acesteia ci le-a indicat lucratorilor Eon sa astepte 30 minute pana la racire dupa care sa verifice cu spuma daca sunt emanatii de gaz.

Astfel, dupa remedierea defectiunii, inculpatul Stan Neculai a scos obturatorul de gaz si inculpatul Hasmei Mihai Marin a verificat cu spuma zona de lipire si a constatat ca nu sunt probleme. De asemenea, sus-numitul Stan Neculai i-a spus inculpatului Sutu Florin Ioan sa acopere santul, lucru care s-a realizat sub supravegherea acestuia de catre lucratorii C.M.S. si S.A.N.. In ziua urmatoare, muncitorii din cadrul S.C. Euroexpert Fier Forjat S.R.L. au revenit si au continuat activitatile la reteaua de canalizare, deplasandu-se cu utilajele peste zona unde a fost remediata defectiunea la bransamentul familiei T. In ziua de 05.09.2013, dupa efectuarea reparatiilor, partea civila T. M

si martorul C.V. au simtit miros de gaz in zona. In noaptea de 05 spre 06.09.2013, victima T.G. a coborat in beciul casei unde a aprins becul, moment in care a fost declansata o explozie. Locuitorii de pe strada Livada Postei, au fost treziti de un zgomot puternic, iar in momentul in care au iesit afara au observat cum unul din imobilele familiei T. era in flacari. La fata locului au venit echipajele de pompieri si ambulanta, care l-au transportat initial pe numitul T. G. la Spitalul Judetean Suceava, fiind transferat ulterior la Spitalul clinic de urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri Bucuresti, unde a fost diagnosticat cu arsura prin flacara, explozie, grad IIB si III pe circa 94% din suprafata corpului, acesta decedand la data de 09.09.2013, din cauza starii grave. Potrivit raportului de necropsie efectuat in cauza, moartea numitului T. Gheroghe a fost violenta si s-a datorat insuficientei multiple de organe si sisteme survenite in evolutia unui soc postcombustional consecinta unor arsuri prin flacara grad II si III pe circa 94% suprafata corporala, asociat cu arsuri de cai respiratorii.A existat pericolul ca incendiul sa se propage si la casele invecinate. Raportat la elementele privind cauza probabila a incendiului, s-a comunicat faptul ca imprejurarea determinanta a fost reprezentata de scaparile de gaze combustibile din reteaua stradala, gazul metan fiind primul material care s-a aprins, iar mijlocul care putea produce aprinderea a fost becul.Ulterior s-a constatat ca beciul casei victimei se intindea pe sub dormitorul acesteia pe toata suprafata, pana la peretele dinspre strada, in apropierea cutiei cu bransamentul de la reteaua de gaz metan.Din actele de urmarire penala efectuate ulterior a reiesit ca evenimentul s-a petrecut in urma interventiei de inlocuire a teului de bransament din data de 04.09.2013, intrucat echipele de detectare si localizare care au mers la fata locului imediat dupa producerea evenimentului au constatat existenta unei concentratii mari de gaze naturale in sol, in jurul piesei defecte (teu de bransament), precum si in pivnita imobilului unde s-a produs explozia.



Concluziile procurorilor



Incidentul a avut loc din cauza acumularilor de gaze provenite din reteaua de distributie a gazelor naturale, retea amplasata in carosabilul strazii Livada Postei.Astfel, s-a constatat ca desi sapaturile de canalizare se realizau la o adancime considerabila, nu s-au luat masuri de consolidare a peretilor, ceea ce a favorizat prabusirea terenului si afectarea conductei de distributie gaze naturale. Pentru remedierea defectiunii, respectiv la operatia de sudura, nu a fost asigurata orizontalitatea conductei de alimentare cu gaze naturale si s-a recurs la suspendarea conductei de gardul imobilului cu ajutorul a doua centuri de material textil. De asemenea, s-a constatat ca desi s-a realizat o scurtare a bransamentului de gaze naturale cu aproximativ 7,5 cm prin indepartarea teului de bransament si a unei bucati din acesta, sistemul nu a fost adus la starea initiala, prin folosirea noii bucati bransament, lucru care a determinat tragerea conductei catre bransament.Referitor la modalitatea in care s-a realizat astuparea santului si a conductei de alimentare cu gaze naturale, s-a concluzionat ca aceasta s-a facut in mod defectuos, umplutura de pamant lasand conducta tensionata. Repararea defectiunii si acoperirea lucrarii s-ar fi efectuat cu neconformitati majore, iar traficul care a avut loc ulterior pe strada Livada Postei a exercitat actiuni de apasare asupra conductei, respectiv teului de bransament, ducand la fisurarea sudurii sub saua teului de bransament.Astfel, s-a concluzionat ca sursa de degajare a gazului metan este constituita din neetanseitatea aparuta la nivelul ansamblului conducta - teu bransament aferent imobilului nr. 2 situat pe strada Livada Postei. Lucrarile de remediere a defectiunii aparute la nivelul bransamentului de gaze naturale aferent imobilului nr. 2 situat pe strada Livada Postei au fost realizate in mod defectuos in data de 04.09.2017 si au avut drept consecinta aparitia scurgerilor de gaz la nivelul T-ului reparat. Datorita porozitatii solului si dispunerii in proximitate a imobilului victimei, gazul metan eliberat prin neetanseitatile generate de reparatia necorespunzatoare a migrat inspre imobilul victimei, patrunzand in subsolul si incaperile imobilului afectat. Gazul a inceput sa se acumuleze si sa formeze in amestec cu aerul atmosfere periculoase ajunse in domeniul de explozivitate in momentul producerii exploziei.Din cercetarile efectuate a mai reiesit ca repararea bransamentului aferent imobilului proprietatea familiei T. s-a realizat fara a se anunta dispeceratul Eon Gaz Distributie Romania motiv pentru care nu a fost intocmit nici un ordin de serviciu pe numele angajatilor sai.Mai mult de atat, la momentul la care s-a produs defectiunea, Eon Gaz Distributie Romania detinea resursele necesare pentru remedierea avariei, atat din punct de vedere al asigurarii de personal autorizat cat si al asigurarii de utilaje si echipamente. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare,Judecatoriei Gura Humorului.