Municipalitatea suceveana nu dispune de terenuri pentru retrocedari VIDEO

Primaria municipiului Suceava nu dispune de suprafete de teren in vederea retrocedarii, avand un dificit de teren de 261,36 de hectare. Potrivit primarului Ion Lungu in momentul de fata exista 50 de sentinte civile prin care instanta a recunoscut dreptul de proprietate si a trimis la Primaria Suceava sa fie puse in posesie 50 de persoane. Pentru rezolvarea problemei se incearca retrocedarea unor terenuri catre suceveni langa Suceava sau chiar in alte localitati. "Atat ADS cat si Statiunea de Cercetari Agricole au suprafete mari in jurul orasului Suceava, la 50 sau 100 de metri de oras, si noi nu putem beneficia de ele. Doamna prefect spunea ca este posibil sa primim teren de la ADS care are disponibile suprafete foarte mari in zona Dornesti. Sunt convins ca cetatenii care au de primit teren, si stiu disperarea lor, pot sa ia teren in zona Dornesti pentru ca il pot valorifica, si tot castiga ceva. Oamenii nu mai au rabdare sa astepte despagubiri de la Fondul Proprietarea sau de la alte institutii care aloca despagubiri. S-au trimis dosarele acolo, s-a facut evaluare, iar acum vin oamenii si ne spun sa cerem noi dosarele inapoi. Nu putem face acest lucru. Oamenii nu mai au incredere in sistemul despagubiri. S-a inaintat documentatia la Guvern si la ADS. Sper sa primim aceste suprafete de teren. In masura in care le vom primi, ii vom chema pe toti cei care au de primit la Primaria Suceava, si vom lua decizii la momentul potrivit, in conformitate cu legea", a declarat primarul Ion Lungu.