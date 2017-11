Municipalitatea suceveana, obligata de noul Cod Fiscal sa creasca taxele si impozitele locale VIDEO

Cresterea acestor taxe va fi dezbatuta intr-o sedinta de consiliu local.

Taxele si impozitele locale vor creste la Suceava, in medie cu 19%, anul viitor. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, care a precizat ca Primaria Suceava nu a majorat aceste taxe in ultimii 10 ani, dar acum municipalitatea este fortata sa faca acest lucru, astfel incat sa compenseze o parte din pierderile care vor surveni din cauza aplicarii impozitului pe venitul global. Cu alte cuvinte, sucevenii vor scoate mai multi bani din buzunare pentru impozite si taxe in urma modificarii de catre Guvern a Codului Fiscal, care prevede reducerea impozitelor pe venit de la 16 la 10 la suta, fiind astfel afectate bugetele localitatilor. Cresterea acestor taxe va fi dezbatuta intr-o sedinta de consiliu local." Suntem nevoiti sa majoram taxele si impozitele locale, la cateva categorii, nu la toate, in asa fel in cat sa compensam o parte din pierderele pe care le vom suferi din cauza impozitului pe venitul global. Pe o medie aritmetica ponderata vor creste taxele si impozitele locale cu 19 la suta, pentru anul 2018", a declarat Ion Lungu. Potrivit edilului impozitul pe locuinte, va creste de la 0,08 la 0,10 la suta, respectiv o crestere de aproximativ 20 de lei pentru o garsoniera si de 50 de lei pentru un apartament cu patru camere. Impozitul pe cladiri, la persoane juridice va creste de la 1,5 la 1,8 la suta. La apartamentele care gazduiesc sedii de firma(birouri avocat, cabinete medicale), cresterea va fi de la 0,2 la 0,5 la suta.

Cu toate acestea, in 2018 municipalitatea nu va impune taxa hoteliera, asa cum au multe orase, si asta pentru a se incuraja turismul in Suceava.Ion Lungu a declarat ca vor fi acordate in continuare bonificatii de zece la suta pentru impozitele pe cladiri si teren.