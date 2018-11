Municipiul Suceava a castigat pentru al doilea an consecutiv Trofeul de Excelenta in Administratie FOTO

Municipiul Suceava a castigat pentru al doilea an consecutiv Trofeul de Excelenta in Administratie, in cadrul Galei Asociatiilor Municipiilor din Romania. Anul trecut municipiul Suceava a obtinut trofeul "Excelenta in Educatie", iar in acest an "Excelenta in iluminat public si eficienta energetica".

Consiliul rectorilor din Romania a acordat cel mai mare punctaj proiectului de la Suceava, trofeul fiind inmanat primarului Ion Lungu de unul dintre prorectorii Institutului Politehnic Bucuresti. "Prin acest proiect s-a modernizat iluminatul public din oras, a crescut intensitatea luminoasa de la 45 la 100%, poluarea este zero, iar lucrul cel mai important este acela ca s-a redus de 3,5 ori factura la iluminatul public. Este considerat un Proiect de bune practici la nivel de tara in acest domeniu", a declarat primarul Ion Lungu.

De asemenea, municipiul Suceava a mai avut doua nominalizari la Trofeele de Excelenta in Transport public si Antreprenoriat local. "Multumesc sucevenilor care au suportat deranjul creat prin implementarea proiectului, consilierilor locali care au aprobat in Consiliul local acest proiect si echipei din cadrul primariei care a contribuit la realizarea acestuia. Aceste trofee arata faptul ca in municipiul Suceava lucrurile merg intr-o directie buna", a completat edilul.