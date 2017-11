Municipiul Suceava a primit premiul pentru Excelenta in Educatie la Gala Premiilor Asociatiei Municipiilor din Romania VIDEO

Municipiul Suceava a primit premiul pentru Excelenta in Educatie la Gala Premiilor Asociatiei Municipiilor din Romania, eveniment desfasurat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Evenimentul care s-a desfasurat la Ateneul Roman si-a propus premierea performantei in zece domenii de interes pentru administratia locala: educatie, sanatate, transport, iluminat public, sisteme de incalzire, provomarea si sustinerea antrepronoriatului, amenajarea de spatii verzi, parcuri si locuri de joaca, promovarea turismului, digitalizare, transparenta.

Municipiul Suceava a avut cele mai multe nominalizari: Excelenta in educatie, Excelenta in transport public, Excelenta in iluminat public, Excelenta in promovarea turismului. "Am luat premiul la sectiunea "Excelenta in educatie". Este o recunoastere a eforturilor municipalitatii in domeniul educatiei, bugetul invatamantului fiind cel mai mare capitol bugetar, raportat la bugetul general al municipalitatii. Multumesc echipei de conducere din primarie si consilierilor locali pentru obtinerea acestui premiu. Acest premiu ne obliga sa acordam in continuare sprijin invatamantului sucevean, deoarece tinerii reprezinta viitorul acestei natiuni, iar viitorul depinde de educatia lor", a declarat primarul Ion Lungu.

Castigatorii primei editii a Galei AMR sunt: Excelenta in educatie - municipiul Suceava, Excelenta in sanatate - municipiul Craiova, Excelenta in transport public - municipiul Alba Iulia, Excelenta in iluminat public - municipiul Braila, Excelenta in sisteme de incalzire - municipiul Giurgiu, Excelenta in promovarea si sustinerea antreprenoriatului - municipiul Satu-Mare, Excelenta in amenajarea de spatii verzi, parcuri si locuri de joaca - municipiul Vaslui, Excelenta in promovarea turismului- municipiul Sibiu, Excelenta in digitalizare - municipiul Cluj- Napoca, Excelenta in transparenta - Municipiul Roman.