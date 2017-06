Munitie si o arma de foc, descoperite de politistii de frontiera, intr-un vagon de locuit, langa frontiera cu Ucraina

Decoperirea a fost facuta in timpul unei misiuni de supraveghere si control a frontierei.Proprietarul nu avea documente legale pentru detinerea lor si a declarat politistilor de frontiera ca le-a gasit in zona.

Munitie si o arma de foc, descoperite de politistii de frontiera de la Izvoarele Sucevei, in apropiere de localitatea Carlibaba, in zona frontierei de stat. Decoperirea a fost facuta in timpul unei misiuni de supraveghere si control a frontierei. Arma de foc, 32 de cartuse si 5 tuburi de calibru 7,63 milimetri erau ascunse sub o patura, intr-un vagon locuit de un barbat de 43 de ani, chiar in padure. Proprietarul nu avea documente legale pentru detinerea lor si a declarat politistilor de frontiera ca le-a gasit in zona. Arma, cartusele si tuburile au fost predate de politistii de frontiera lucratorilor din cadrul Sectiei de Politie Pojorata, urmand sa fie expertizate si ulterior depuse in camera de corpuri delicte a Serviciului Arme si Munitii din cadrul I.P.J. Suceava. Fata de proprietar se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uzul de arma fara drept, cazul fiind preluat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei, in vederea solutionarii legale.