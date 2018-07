Muzeul Bucovinei candideaza la premiile Academiei Europene a Muzeelor

Muzeul Bucovinei si-a depus candidatura pentru premiile Academiei Europene a Muzeelor (EMA), categoria premiul DASA, in luna ianuarie. La inceputul lunii iunie, un reprezentat al juriului EMA, dr. Karl Borromaus Murr, membru al conducerii EMA, Director al Muzeului de Stat al Industriei si Textilelor, din Augsburg Germania, a fost intr-o vizita oficiala la Muzeul Bucovinei. Pe parcursul vizitei a avut intalniri cu directorul muzeului, dr. Constantin Emil Ursu, a solicitat informatii suplimentare fata de cele deja prezentate in aplicatia depusa, a vizitat Muzeul de Istorie si Cetatea de Scaun a Sucevei. In urma vizitelor efectuate la muzeele candidate, ca urmare a intrunirii membrilor juriului, Muzeul Bucovinei a fost informat, ieri, prin adresa oficiala, ca este candidat confirmat pentru Premiile EMA. Anuntarea castigatorilor va avea loc in luna septembrie a.c., la Aarhus, in Danemarca, la intalnirea EMA, unde Muzeul Bucovinei este invitat sa participe. Criteriul de baza care sta la selectarea muzeelor candidate pentru premiul DASA il reprezinta calitatea oportunitatilor de invatare, a activitatilor de educatie muzeala, totul intr-o perspectiva comprehensiva care include conceptul muzeologic, calitatea naratiunii/felul in care muzeul isi prezinta povestile, creativitatea proiectarii expozitiilor si diversitatea programului de activitati educationale. O atentie deosebita se acorda medierii personale - a felului in care este creata legatura intre vizitator si muzeu, participarii interactive a publicului in activitatile muzeului cat si imbinarii eficiente a educatiei cu distractia.In aplicatia depusa in Olanda, la sediul EMA din Haga, Muzeul Bucovinei si-a prezentat obiectivele muzeale, activitatea si, in mod special, a prezentat aspectele care il recomanda pentru acest premiu. Aplicatia a fost centrata pe Cetatea de Scaun a Sucevei care prin importanta sa cultural-istorica si prin amenajarea expozitionala inovativa, creativa, interactiva si recreativa prezinta o atractie deosebita pentru toate categoriile de public. Modalitatea moderna de prezentare a diverselor subiecte istorice specifice perioadei medievale, initierea si implementarea de proiecte educationale si evenimente culturale care au ca puncte de pornire tematica expozitionala si istoria cetatii, care se adreseaza tuturor categoriilor de public, s-au constituit in argumente importante pentru candidatura depusa. De asemenea, conceptul muzeologic inedit al expozitiei Cetatii de Scaun a Sucevei, unde sistemele multimedia cu tematica istorica medievala, proiectiile video cu subiecte legate de istoria cetatii, cartea interactiva de istorie medievala a Moldovei, Strainii despre noi si proiectia video Cronica Cetatii Sucevei au constituit, de asemenea, argumente incontestabile pentru proiectul depus.