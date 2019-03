La nivel national, anul 2019 este declarat "Anul cartii", propunandu-se incurajarea lecturii in scoli. Muzeul Bucovinei - Serviciul Cetatea de Scaun, deruleaza pe parcursul intregului an scolar proiectul educational "Sa descoperim istoria impreuna!", accentuand astfel ideea potrivit careia cititul este fundamental in societatea de astazi.

"Scopul acestui proiect este de a dezvolta forta de atractie ce o exercita muzeul asupra copiilor, dar mai ales asupra cadrelor didactice care aduc copii la muzeu. Cititul reprezinta o latura incredibil de importanta pentru dezvoltarea emotionala si intelectuala a copiilor, ajuta la construirea vocabularului, creste increderea in sine. Copiii care citesc mult isi folosesc imaginatia, se identifica cu personajele din povesti deschizandu-li-se astfel cai de acces spre noi orizonturi. Abilitatea de a citi rapid, fluent necesita timp, efort si exercitiu. Acest proiect contribuie la transformarea lecturii intr-o activitate distractiva, interactiva, recompensatorie", au precizat reprezentantii Muzeului Bucovinei.

In incinta Casei Custodelui va fi organizat un club de lectura, unde se incurajeaza comunicarea, interactiunea, libera exprimare. Elevii inscrisi in acest proiect vor avea la dispozitie diferite carti de istorie din care se pot documenta. Acestia, coordonati de un muzeograf vor citi impreuna o carte sau fragmente dintr-o carte, pe care, apoi o vor dezbate. Lectura va fi completata de o serie de jocuri si activitati, care ii vor stimula pe elevi si le va accentua informatiile primite. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0784.275.644 sau de la Casa Custodelui - Cetatea de Scaun.