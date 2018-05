Muzeul Bucovinei invitat sa promoveze Cetatea de Scaun a Sucevei la a IV-a editie a Targului European al Castelelor

Muzeul Bucovinei a participat in perioada 26-27 mai la a IV-a editie a Targului European al Castelelor. Evenimentul, unic in Romania, organizat de Primaria Municipiului Hunedoara impreuna cu Muzeul Castelul Corvinilor, se desfasoara la Muzeul Castelul Corvinilor si are drept scop promovarea monumentelor istorice iconice, cu valoare cultural-turistica deosebita, din tara si din Europa.Pe parcursul evenimentului, specialisti ai Biroului Educatie, Marketing si Comunicare din cadrul Muzeul Bucovinei au promovat Cetatea de Scaun a Sucevei alaturi de celelalte obiective ale Muzeului Bucovinei cat si evenimentele organizate de acesta. La editia din acest an a Targului European al Castelelor au participat reprezentanti a 23 obiective istorice din tara si din strainatate.In cadrul Targului European al Castelelor, Muzeul Bucovinei si-a facut cunoscuta oferta cultural-turistica si a prezentat principalele elemente de atractie ale Cetatii de Scaun a Sucevei si ale obiectivelor culturale pe care le administreaza. Cu aceasta ocazie au fost distribuite publicului participant materiale de promovare si informare despre obiectivele Muzeului Bucovinei si despre atractiile turistice ale judetului Suceava.