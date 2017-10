Muzeul de Stiintele Naturii in imaginatia copiilor. Expozitie-concurs de machete

Machetele realizate de catre elevii participanti vor fi jurizate chiar de catre vizitatorii Muzeului de Stiintele Naturii, cele mai votate machete vor fi premiate de catre organizatori.

Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 15 - 30 octombrie, la Muzeul de Stiintele Naturii, expozitia temporara cu machetele realizate in cadrul proiectului educational Muzeul de Stiintele Naturii in imaginatia copiilor, tema Padurile Bucovinei. Prin activitatile sale proiectul educational a urmarit imbogatirea cunostintelor si a notiunilor despre Muzeul de Stiintele Naturii si stimularea interactiunii pe linie educationala intre muzee si scoli. Prescolarii si elevii din scolile judetului Suceava au fost invitati, pe parcursul vacantei de vara, sa viziteze Muzeul de Stiintele Naturii, sa participe la orele de educatie muzeala organizate pe diferite teme despre natura in general dar si despre ecosistemele padurilor din Bucovina, si apoi, sa realizeze machete in care sa redea aspecte din padurile Bucovinei. S-au inscris la proiectul educational 22 de clase de la: Scoala Gimnaziala Nr. 8 - Suceava, Scoala Gimnaziala Nr.1 - Suceava, Scoala Gimnaziala Nr.9 "Ion Creanga"- Suceava, Scoala Generala Nr.3 - Suceava, Scoala Gimnaziala Veresti, Liceul Tehnologic "Tomsa Voda" - Solca, Liceul Tehnologic Special – Bivolarie si Scoala Speciala "Sf. Stelian" - Radauti care au intrat in concurs cu 22 de machete. Machetele realizate de catre elevii participanti vor fi jurizate chiar de catre vizitatorii Muzeului de Stiintele Naturii, cele mai votate machete vor fi premiate de catre organizatori. Votarea machetelor poate fi facuta pana la data de 22 octombrie. Sucevenii sun invitati sa viziteze, in perioada 15 - 30 octombrie, expozitia temporara de machete unde au posibilitatea sa admire, in miniatura, padurile Bucovinei cu animalele salbatice, pasarile, florile, arborii si tot ceea ce si-au imaginat copiii despre acestea.