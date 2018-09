Nereguli grave la o firma de debitare a lemnului si marfa confiscata in valoare de peste 24.000 de lei

Nereguli grave constatate de politisti si silvicultori la o societate de debitare a materialului lemnos din localitatea Cosna. Politisti din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciului de Ordine Publica, Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, in cooperare cu specialisti silvici din cadrul Garzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la o societate cu sediul in comuna Cosna, pe linia respectarii normelor legale privind achizitia, debitarea si comercializarea materialelor lemnoase. In urma efectuarii balantei dintre stocurile scriptice si faptice existente la punctul de lucru al firmei, echipa de control a constatat faptul ca societatea detine in plus, fara documente legale de provenienta, cantitatea de 105,158 m.c. lemn rotund rasinoase si 10,10 m.c. cherestea rasinoase. In cadrul verificarilor s-au mai constatat si alte incalcari ale prevederilor legale in materie. S-a dispus sanctionarea firmei, aplicandu-se 3 contraventii in cuantum de 10.000 lei, iar fata de materialul lemnos in volum total de 125,25 m.c. si valoare de 24.832,60 lei, detinut fara documente legale de provenienta, s-a dispus masura complementara de confiscare.