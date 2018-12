Potrivit DRDP Iasi, la acest moment, circulatia pe drumurile nationale din zona Moldovei se desfasoara fara probleme cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Ninge marunt in judetele Suceava, Botosani si Iasi, unde carosabilul este umed cu zapada framantata in strat de 1 cm la acostamente. In rest, carosabilul este uscat, cu portiuni umede.

Pe timpul noptii, la nivelul DRDP Iasi s-a actionat cu 48 de autoutilaje si s-au raspandit 94 tone material antiderapant.