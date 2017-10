Ninsoare, gheata si viscol pe Rarau. O masina de la Salvamont a derapat si a intrat in alt vehicul VIDEO

Ninsori si vant puternic, la munte. Se circula in conditii de iarna pe Mestecanis si in Pasul Tihuta iar Transraraul continua sa fie inchis. Luni dimineata drumarii interveneau pe acest drum cu utilaje de deszapezire dar si cu materiale antiderapante. Nu se putea urca la cabana de pe munte din cauza ghetusului de pe carosabil iar soferii erau opriti sa urce de un echipaj de politie amplasat la baza muntelui. Drumarii curatau drumul pentru ca apoi silvicultorii si cei de la situatii de urgenta sa poata urca si sa evalueze pagubele produse de vijelia de duminica noapte. Mai multi brazi doborati de vantul puternic au cazut pe carosabil si au fost scosi de drumari luni dimineata iar in padure, de asemenea, erau doboraturi importante. Drumul spre manastirea Rarau este impracticabil, fiind si acesta inchis. Pe alocuri vantul viscoleste zapada asternuta in strat consistent. In apropiere de Cabana Rarau s-a produs un accident din cauza ghetusului de pe carosabil. Masina celor de la compania de electricitate nu mai putea inainta asa ca au sarit in ajutor cei de la Salvamont sa o tracteze. Muncitorii de la firma de electricitate au venit in zona pentru a remedia o defectiune dupa ce cablurile electrice au fost rupte de copacii doborati de vant. Numai ca, la un moment dat, masina celor de la Salvamont a derapat si a intrat in plin in vehiculul celor de la societatea de electricitate. Pentru ca soferii sa nu se mai aventureze pe acest traseu, subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, a propus montarea de bariere cu lacate la intrarea pe drumurile de acces catre masivul Rarau. Drumarii au intervenit si pe Mestecanis, unde este iarna veritabila, dar si pe Tihuta. Acolo traficul a fost restrictionat circa 20 de minute, duminica seara, pentru ca drumarii sa poata curata drumul si astfel soferii sa nu ramana inzapeziti. Soferii care au trecut prin zona au marturisit ca ningea atat de puternic incat intr-un sfert de ora se depusese strat de zece centimetri de zapada.Luni dupa-amiaza circulatia pe Transrarau a fost deschisa.