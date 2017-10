Ninsoare la munte si ravagii facute de vant in tot judetul.Subprefectul a evaluat situatia in teren FOTO

DN 17B a fost blocat in localitatea Dorna Arini din cauza unor bolovani cazuti pe carosabil.

Iarna in zona de munte a judetului Suceava, unde ninge si bate vantul cu putere. Transraraul, drumul care duce spre cabana de pe munte, a fost inchis din cauza zapezii si a ninsorii abundente. In cursul zilei de sambata s-au inregistrat caderi de arbori pe carosabil in localitatile Iacobeni, Colacu, Pojorata, Crucea, Carlibaba, Paltin, Campulung Moldovenesc, zona Izvorul Alb. ISU Suceava a intervenit in localitatile Iacobeni, Pojorata, Crucea si Paltin. La Iacobeni, o masina a fost grav avariata dup ace un copac doborat de vant a cazut peste ea. Pompierii au intervenit pentru a ridica copacul de pe autoturism. In alte localitati au intervenit serviciile voluntare pentru situatii de urgenta si lucratorii ocoalelor silvice. Pe DN 17, pe ultimul kilometru pana la limita cu judetul Bistrita Nasaud, s-a depus strat de zapada si se circula in conditii de iarna, nefiind blocaje.Drumarii intervin aici in forta. Subprefectul de Suceava, Silvia Boliacu, a convocat in sedinta comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta si a evaluat situatia si in teren, solicitand drumarilor sa intervina de urgenta cand situatia se impune astfel incat sa nu se produca blocaje in traffic sau alte incidente. Pe de alta parte, din cauza vantului puternic au fost avariate doua linii de medie tensiune si partial 4 linii cu 67 de puncte de transformare, fiind nealimentate total localitatile Dorna Arini, Botus, Colacu, Delnita, Fundu Moldovei, Pojorata, Valea Putnei, Carlibaba si partial, Ostra, Gura Humorului si Iacobeni, fiind afectati 4613 de abonati. DN 17B a fost blocat in localitatea Dorna Arini din cauza unor bolovani cazuti pe carosabil. Si in urmatoarele ore, in judet sunt anuntate ninsori dar si vijelii.