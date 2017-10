Noi descinderi ale DNA la Primaria Radauti

Noi descinderi ale procurorilor DNA la Primaria Radauti, in cursul saptamanii trecute. Au fost ridicate documente cu privire la organizarea Zilelor municipiului Radauti si a Targului Olarilor, din vara acestui an. Din primele informatii, exista un denunt care vizeaza acte de coruptie in organizarea acestor evenimente, fiind mici afaceristi nemultumiti de modul cum s-au dat contracte de prestari servicii. La acest moment cercetarile se fac in rem. Situatia este oricum destul de tensionata la primarie in urma acestor descinderi. Cu toate ca este sef acolo si ar trebui sa stie tot ce misca, primarul Nistor Tatar declara cu nonsalanta pentru un ziar local sucevean ca nu are nici o legatura cu aspectele cercetate de procuorii DNA Suceava.