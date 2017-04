Noi locuri de munca pentru suceveni. O fabrica de componente electronice si una de bere urmeaza sa se construiasca in Suceava VIDEO

Primarul Ion Lungu a declarat ca au inceput sa apara firme care vor sa faca investitii in municipiul Suceava. Astfel urmeaza sa fie construite o fabrica de echipamente electronice dar si una de bere. "Avem acum un studiu pentru un PUD( Plan Urbanistic de Detaliu) pentru o firma care vrea sa faca o fabrica pentru echipamente electronice, o alta fabrica de capacitate mai mica, de bere, in spate la Denis. Tocmai de aceea voi veni in Consiliul Local cu un proiect de hotarare in care sa putem da niste facilitati, pentru oamenii, firmele care vor sa investeasca in municipiul Suceava. Sigur, ei intotdeauna vor terenuri, un lucru pe care Primaria nu il poate satisface, avand in vedere faptul ca noi avem un minus de 250 de hectare teren la Primaria municipiului Suceava", a declarat edilul. Lungu a vorbit si despre venirea la Suceava a firmei Capgemini, care va crea 160 de locuri de munca in domeniul IT. "Am avut doua intalniri cu dumnealor, una in luna noiembrie si una in luna martie, in care au spus ca orasul Suceava este intr-o competitie cu alte doua orase din Moldova si noi i-am rugat sa vina la Suceava si in cele din urma am avut castig de cauza. Este un inceput si sper sa putem sa dezvoltam aceste afaceri in zona IT", a completat Lungu.