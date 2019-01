Incepand din acest an sucevenii vor avea noi optiuni pentru plata parcarii din municipiul Suceava. Anuntul a fost facut de viceprimarul Lucian Harsovschi. Acesta a precizat ca imediat dupa aprobarea bugetului pentru anul 2019, plata parcarii se va putea efectua prin SMS, cu card bancar sau cu ajutorul unei aplicatii smart.

Primaria Municipiului Suceava administreaza mai multe parcari cu plata in care functioneaza sistemul de autotaxare( parcarea de la Piata Centrala, parcarile de la magazinul si hotelul Bucovina, parcarea de pe strada Stefan cel Mare si cele doua parcari subterane).

"In anul 2018 au fost incasari de 662577 lei, fata de anul 2017, cand s-au incasat 359.989 lei.Cea mai solicitata parcare este cea de la magazinul Bucovina, de unde s-au incasat 179.971 lei…In anul 2015, an fara parcometre, au fost taiate chitante care au insumat 36.892 lei", a precizat Lucian Harsovschi.