Noi reguli de circulatie in municipiul Suceava FOTO

Incepand de vineri, 13 iulie, au intrat in vigoare noi reguli de circulatie in municipiul Suceava.Astfel, virajul la stanga de pe blulevardul 1 Mai (dinspre Primaria Suceava) spre strada Marasesti este interzis, accesul facandu-se pe urmatoarea strada(care a devenit cu sens unic), respectiv strada Mihai Viteazu (prin fata Policlinicii) continuand spre stanga prin spatele parcului Vladimir Florea, pana spre strada Marasesti.Trecerea de pietoni din zona Policlinicii, de pe strada Mihai Viteazu, a fost mutata la jumatatea strazii iar in zona fostei treceri anulate se vor monta garduri."Pietonii vor fi nevoiti sa traverseze, asa cum este normal, strada Marasesti pe trecerea semnalizata si marcata corespunzator, nemaiputand traversa prin zona "Studenteasca" asa cum faceau pana acum.Totodata, pentru a facilita accesul pe strada Marasesti al celor care vin dinspre strada Mihai Viteazu, strada 6 Noiembrie(portiunea cuprinsa intre cele doua enumerate mai sus) va avea sensul schimbat, noua directie fiind dinspre fostul Consulat al Ucrainei spre strada Marasesti.Invit tot participantii la trafic sa fie atenti si sa respecte noile semne de circulatie", a anuntat viceprimarul Lucian Harsovschi, pe pagina sa de facebook.