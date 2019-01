Nou nascut in varsta de 5 saptamani, mort in conditii suspecte, dupa o operatie facuta la Iasi

Politistii fac cerectari in acest caz.

Politistii fac cercetari intr-un dosar de moarte suspecta a unui nou nascut in varsta de numai 5 saptamani, din Calafindesti. Micutul a decedat in Urgentele Spitalului Judetean Suceava cu diagnosticul clinic de stop cardio respirator, stare toxico septica. Imediat dupa nastere bebelusul a fost transferat la Spitalul de Copii Sfanta Marie din Iasi din cauza unor grave probleme de sanatate. Acolo el a fost supus unei interventii chirurgicale in cadrul aceleiasi unitati, fiind externat pe 18 decembrie. Luni dimineata, vazand ca starea de sanatate a copilului se deterioreaza, parintii au solicitat prin numarul de urgenta 112 interventia unei ambulante, pentru a-l transporta la spital, insa pana la sosirea acesteia au decis ei sa-l transporte cu autoturismul proprietate la Spitalul Judetean Suceava, pentru a i se acorda ingrijiri medicale de specialitate. Dupa numai cateva ore micutul a decedat la spital, decesul fiind inregistrat drept un caz medico-legal. Urmeaza a se efectua necropsia pentru stabilirea exacta a cauzelor decesului. Politistii au intocmit dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.