Nou studiu de circulatie pentru fluidizarea traficului in municipiul Suceava VIDEO

Primarul municipiului Suceava a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in sedinta de Consiliu Local, din data de 28 noiembrie, urmeaza sa fie supusa aprobarii documentatia privind organizarea circulatiei rutiere in sensuri unice in vederea conditiilor de deplasare in municipiul Suceava. "In primul rand vom trata aceasta tema de sens unic de la intrarea in municipiul Suceava pe Bulevardul 1 Mai, Stefan cel Mare, Ana Ipatescu, Nicolae Balcescu, mai departe Mihai Eminescu, Marasti, George Enescu, in ideea de a face sens unic de la intrarea in oras pana in centrul municipiului Suceava, sigur cu intoarcere pe bulevardul George Enescu si cu strazile aferente incepand cu strada Scurta, Universitatii, Nicolae Balcescu, Marasti, Mihai Eminescu. De asemenea, vom trata inca 45 de strazi in detaliu din punct de vedere al circulatiei rutiere sa vedem acolo unde se impune sa mai facem sensuri unice sau sa imbunatatim acolo unde sunt sensuri unice sa vedem ce masuri mai putem lua pentru a fluidiza circulatia. La fel de important vom trata in mod special circulatia in intersectii si in sensurile giratorii", a declarat primarul Sucevei. Potrivit lui Ion Lungu municipalitatea are facut un studiu de trafic in anul 2009, dar de atunci lucrurile s-au schimbat si acesta trebuie actualizat. Noul studiu trebuie sa acopere si problemele legate de securitatea circulatiei pietonilor, amenajari specifice in apropierea unitatilor de invatamant, statii de transport in comun, largiri de strazi si amenajari de trotuare, benzi de viraj stanga dreapta, treceri pentru pietoni, artere de legaturia, propuneri parcari de resedinta si de carosabil.