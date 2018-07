Noua conducta de gaz montata la Milisauti va fi cuplata astazi

Vineri, la magistrala de Gaz Suceava Radauti, va fi executata cuplarea noii conducte montate la Milisauti -prin foraj orizontal- la conducta existenta. Transgaz a informat ca lucrarile au inceput vineri 20, la ora 9.00, si a estimat ca vor fi finalizate pana cel tarziu la ora 19.00, in cursul acestei zile. In perioada desfasurarii lucrarilor de cuplare, nu vor fi afectati consumatorii casnici, alimentarea cu gaze fiind sistata doar la Egger, fiind posibil sa fie afectat CET Radauti.

In urma fenomenelor meteo periculoase de la sfarsitul lunii iunie, conducta de gaz care subtraverseaza raul Suceava a fost fisurata din cauza viiturii, iar pentru a se putea efectua reparatia a fost deviat cursul de apa. Avaria a fost remediata la data de 3 iulie, printr-o solutie provizorie, tronsonul defect fiind decuplat si inlocuit pe o lungime de 12 metri. "Pentru punerea in siguranta a conductei Suceava-Radauti si pentru a preintampina, pe viitor, producerea unor avarii, a fost necesara realizarea unei noi lucrari, prin foraj orizontal dirijat pe 300 de metri pe sub raul Suceava, pentru a fi cuplata conducta noua" se arata intr-un comunicat de presa transmis de Prefectura Suceava.