Noua focuri de arma trase de politistii de frontiera din Vicovu de Sus pentru retinerea unor contrabandisti de tigari

Noua focuri de arma trase de politistii de frontiera pentru retinerea unor contrabandisti de tigari. Politistii de frontiera din cadrul sectorului PF Vicovu de Sus au tras noua focuri de avertisment in plan vertical, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari. In urma actiunii au fost ridicate in vederea confiscarii 3.300 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. In continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.