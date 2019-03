Noua masini vandalizate pe o strada din municipiul Suceava FOTO

Trei tineri au fost prinsi de politistii locali in timp ce vandalizau mai multe masini pe o strada din municipiul Suceava. Totul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica. O patrula de ordine publica a Politiei Locale Suceava, Serviciul Ordine Liniste Publica si Paza nr.1, aflandu-se in serviciul de patrulare pedestra, in zona b-dul Ana Ipatescu, a surprins un grup de trei persoane care vandalizau autovehiculele parcate pe strada Ion Voda Viteazul. La vederea politistilor locali, unul dintre tineri a luat-o la fuga printre blocuri, ceilalti doi fiind prinsi si condusi la sediul Politiei Locale. Ulterior, patrula auto a reusit sa-l prinda si pe al treilea suspect, in zona esplanadei Casei de Cultura, in timp ce incerca sa se ascunda.

In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca cei trei sunt L.V.A. de 17 ani, din comuna Valea Moldovei, P.C.F., de 21 ani, din comuna Hantesti si C.G.P., de 22 ani, din comuna Adancata. Indivizii au vandalizat noua masini parcate pe strada respectiva.

"In vederea continuarii cercetarii sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, tinerii au fost predati Politiei Municipiului Suceava", a precizat Ovidiu Doroftei, seful Politiei Locale Suceava.