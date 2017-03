In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 5.200 lei.

Noua soferi suceveni au ramas fara permise de conducere pentru neacordare de prioritate pietonilor. In perioada 28-30 martie, Biroul Rutier Suceava a organizat si desfasurat o actiune pe raza de competenta pe linia disciplinarii pietonilor si a conducatorilor auto, care nu acorda prioritate de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public. In total au fost aplicate 32 sanctiuni contraventionale in valoare de 5.220 lei, din care 17 pentru abateri pietoni si noua pentru neacordare prioritate pietoni. In cadrul actiunii au fost retinute zece permise de conducere, din care noua pentru neacordarea prioritatii pietonilor. De asemenea, au fost retrase doua certificate de inmatriculare, pentru lipsa I.T.P.