Noul subprefect de Suceava, Silvia Boliacu, investita oficial in functie, in prezenta unui secretar de stat al MAI VIDEO

Radauteanca Silvia Boliacu a fost investita oficial in functie, la Palatul Administrativ Suceava, in prezenta secretarului de stat din cadrul MAI Stefu Viorel, a prefectului de Suceava Mirela Adomnicai, a vicepresedintelui CJ Gheorghe Nita dar si a numerosi sefi de institutii, primari din judet, politicieni si angajati ai Prefecturii. Ceremonia a inceput cu un moment solemn, cel al intonarii imnului national, dupa care au urmat discursuri iar apoi s-a citit hotararea de Guvern prin care este numit noul subprefect de Suceava. Vicepresedintele CJ Suceava, Gheorghe Nita, a vorbit la superlativ despre noul subprefect, despre respectul de care se bucura in randul colegilor Silvia Boliacu, avand in vedere ca aceasta a fost pana mai ieri subordonata sa, ocupand functia de sef al Biroului Audit in cadrul consiliului. In cuvantul sau, Silvia Boliacu a precizat ca se bazeaza pe munca in echipa si spera sa colaboreze bine cu prefectul Mirela Adomnicai, cu angajatii Prefecturii, pe care ii cunoaste de multa vreme si ii apreciaza pentru profesionalism, dar si cu sefii institutiilor descentralizate. Aceasta a dat asigurari ca va veghea asupra respectarii legii in judet si are printre prioritati implementarea programului de guvernare in teritoriu. Dupa ceremonia oficiala, sefi de institutii, angajati ai Prefecturii Suceava, primari si politicieni au tinut sa o felicite pe Silvia Boliacu si sa ii ofere acesteia flori. Noul subprefect de Suceava a lucrat toata viata in administratia publica, avand o experienta vasta in acest domeniu, fiind pe rand:director economic al Primariei Radauti, director adjunct al Finantelor Publice Suceava si sef al Biroului Audit din cadrul CJ Suceava.