Numarul cazurilor de gripa, in crestere de la o saptamana la alta

Tot mai multe cazuri de gripa, in judetul Suceava, de la o spatamana la alta. In ultima saptamana numarul imbolnavirilor aproape s-a dublat fata de intervalul precedent si s-a inregistrat inca un deces, al doilea de la debutul aceastui sezon rece. Directia de Sanatate Publica Suceava a anuntat ca s-au inregistrat 47 de cazuri de gripa diagnosticate clinic, in perioada mentionata, din care 42 au fost spitalizate. Asta in conditiile in care saptamana precedenta au fost doar 24 de cazuri de gripa. O femeie de 50 de ani, din municipiul Suceava, a murit din cauza gripei. Aceasta avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Tot saptamana trecuta au fost raportate 596 de cazuri de pneumonie, cu 95 de internari, si 2.493 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, cu 52 de internari.