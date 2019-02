Numarul cazurilor de gripa si infectii respiratorii, in scadere la Suceava

Numarul cazurilor de gripa si de infectii respiratorii este in scadere in ultima saptamana. Potrivit Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava, in perioada 04-10 februarie, la nivelul judetului Suceava s-au inregistrat 17 cazuri de gripa clinica, din care 16 au necesitat spitalizare. Astfel, opt cazuri imbolnaviri s-au inregistrat la grupa de varsta 15-49 ani. Urmeaza grupa de varsta 50-64 ani cu sase cazuri si grupa de varsta peste 65 de ani cu trei cazuri.

In aceeasi perioada s-au inregistrat peste 2.400 cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare si 530 de pneumonii.

Dintre cele 2.402 de infectii acute ale cailor respiratorii superioare inregistrate, 238 cazuri au fost la grupa de varsta 0-1 an, 444 la grupa de varsta 02-04 ani, 730 de cazuri la grupa de varsta 5-14 ani, 509 de cazuri la grupa de varsta 15-49 ani, 275 la grupa 50-64 ani si 206 cazuri la grupa de varsta peste 65 de ani.

Totodata in saptamana 4-10 februarie, au mai fost raportate 530 de cazuri de pneumonie, cu 59 de internari, de asemenea in scadere fata de intervalul anterior. Pe grupe de varsta, cele mai multe cazuri au fost inregistrate la persoane cu varsta cuprinsa intre 15-49 ani(115), 50-64 ani(107) si 105 cazuri la grupa peste 65 de ani.