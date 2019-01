Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute, in crestere in judetul Suceava

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in baza raportarilor cazurilor de gripa si infectii respiratorii acute, transmise de catre furnizorii de servicii medicale, a declarat debutul sezonului gripal in Romania.

In judetul Suceava numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute ale cailor respiratorii superioare si pneumonii) diagnosticate a crescut in a doua saptamana a anului comparativ cu saptamana precedenta. Astfel fata de 955 de cazuri inregistrate in saptamana anterioara, cresterea a fost de 38,21%, adica un numar de 2.499 de cazuri raportate.

Cele mai multe cazuri diagnosticate in ultima saptamana s-au inregistrat la grupa de varsta 15 - 49 de ani, iar cele mai multe cazuri internate au fost la grupa de varsta de 0 - 1 an, la fel ca in saptamana precedenta.

Potrivit reprezentantilor DSP Suceava pana la data de 13 ianuarie au fost vaccinate gratuit antigripal 35.027 persoane in cadrul campaniei Ministerului Sanatatii de vaccinare a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire.

Pentru limitarea imbolnavirilor si raspandirii virusurilor respiratorii specialistii recomanda: spalarea mainilor cu sapun cat mai des, dar mai ales inainte de masa si inainte de a ne pune mana pe fata, evitarea aglomeratiilor si limitarea organizarii de evenimente, evitarea contactului prelungit cu o persoana care are o viroza respiratorie, curatarea si dezinfectarea veselei si tacamurilor, mai ales daca unul dintre membrii familiei este bolnav, spalarea jucariilor copiilor dupa ce au fost folosite, acoperirea gurii si nasului cu un servetel de hartie in caz de tuse sau stranut.

Aruncarea imediata dupa folosire a servetelelor, urmata de spalarea mainilor. Daca nu exista un servetel disponibil, se recomanda acoperirea in totalitate a nasului si gurii cu partea interna a articulatiei cotului, mentinerea imunitatii printr-un somn odihnitor si alimentatie sanatoasa. O dieta echilibrata, care pune accent pe fructe proaspete si legume, cereale si cantitati mici de carne slaba, permite organismului sa se concentreze la apararea impotriva virusurilor mai mult decat la digestie, consumarea de cat mai multe lichide, pentru o hidratare suficienta. Apa, sucurile naturale, ceaiurile calde cu lamaie si miere si supele calde de pui sunt cele mai bune alegeri. In plus, ajuta la diminuarea simptomelor, evitarea alcoolului, cofeinei si renuntarea la fumat, pentru ca acestea pot duce la deshidratare si astfel la agravarea simptomelor, purtarea unei masti peste nas si gura pentru persoanele care stranuta si tusesc, daca locuiesc sau muncesc alaturi de persoane cu boli cronice sau cu o imunitate scazuta, ramanerea la domiciliu si odihna in cazul in persoanei infectate. Pentru o simptomatologie asemanatoare gripei, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare, este necesara consultarea medicului de familie, efectuarea unui triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie, limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc si purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;continuarea vaccinarii antigripale, cu mentiunea ca intre momentul administrarii si momentul aparitiei anticorpilor protectori trec aproximativ doua saptamani. Vaccinul antigripal poate fi administrat oricarei persoane cu varsta de peste sase luni.

"Amintim ca antibioticele nu ajuta in viroze, acestea se folosesc numai in momentul in care se complica o viroza respiratorie, inclusiv gripa, cu o infectie bacteriana.Gripa necomplicata se vindeca acasa. Pacientul cu gripa trebuie vazut intai de medicul de familie. Nu este obligatoriu ca acesta sa trimita bolnavul la spital. Doar gripa complicata se interneaza si se trateaza la spital.Problema legata de gripa este a complicatiilor si a mortalitatii produse in primul rand persoanelor cu afectiuni cronice asociate, dar nimeni nu este ferit de complicatii si chiar si decesul poate aparea la persoane tinere fara afectiuni preexistente", a precizat dr. Liliana Gradinariu, director executiv DSP Suceava.