O adolescenta a ajuns la spital dupa ce a cazut din bena unei autoutilitare, la Valea Moldovei

Soferul s-a ales cu dosar penal.

O adolescenta a ajuns la spital dupa ce a cazut din bena unei autoutilitare. Accidentul a avut loc marti dimineata, pe DJ 177 C, din comuna Valea Moldovei. Un barbat de 34 de ani, din localitate, transporta in bena autoutilitarei mai multe persoane. La un moment dat, acesta a efectuat un viraj, iar o adolescenta de 16 ani, din localitate, ce se afla in bena, s-a dezechilibrat si a cazut pe carosabil. Dupa incident, soferul a oprit autovehiculul, a coborat si a vorbit cu adolescenta, care a declarat faptul ca, nu a suferit leziuni, evenimentul rutier nefiind sesizat politiei. Ulterior, dupa aproximativ doua ore, intrucat acuza dureri, fata insotita de mama sa, s-a prezentat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" şi "parasirea locului accidentului fara incuviinţarea politiei", ce va fi solutionat procedural.