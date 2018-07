O adolescenta de 16 ani din Milisauti a fost prinsa la volanul unei masini

O adolescenta de 16 ani a fost prinsa de politisti la volanul unei masini. Vineri, in jurul orei 23.40, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DC 41 din comuna Satu Mare, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de minora din orasul Milisauti, in care se afla ca pasager, prietenul acesteia, un tanar de 22 de ani din aceeasi localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanara nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul ce apartine tanarului, nu are asigurare obligatorie sau carte verde, motiv pentru care, s-a dispus masura sanctionarii, retinandu-se totodata certificatul si placutele de inmatriculare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescenta de 16 ani fiind cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "fals privind identitatea", iar tanarul de 22 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.