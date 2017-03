O adolescenta din Horodnic de Sus a fost data disparuta

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.

O adolescenta din comuna Horodnic de Sus, pe nume Ionela-Elena Litra, a fost data disparuta. Fata de 14 ani a plecat de acasa in seara zilei de duminica(26 martie) si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime aproximativ 1.55 - 1.60, greutate 45 - 50 kg, par brunet lung, constitutie atletica. In momentul plecarii de la domiciliu, aceasta era imbracata cu o bluza de culoare rosie, o pereche de blugi de culoare albastra si era incaltata cu o pereche de sandale de culoare maro. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.