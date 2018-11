O adolescenta din Preutesti a fost data disparuta dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors

O adolescenta de 16 ani, din comuna Preutesti, a fost data disparuta de familie. Aceasta a plecat de acasa in data de 19 noiembrie si nu s-a mai intors. In ziua disparitiei, Narcisa Gabriela Airoaie era imbracata cu o geaca de fas in culorile verde si roz, pantaloni de culoare gri. Adolescenta era incaltata cu ghete de culoare maro, iar pe cap purta o caciula de culoare rosie.

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.