O adolescenta din Radauti a fost accidentata de o masina pe trotuar. Joi, in jurul orei 12.30, in timp ce se deplasa pe o alee pietonala de pe raza municipiului Radauti, fata de 17 ani din localitate, s-a oprit pentru a vorbi la telefon, moment in care, a fost acrosata, de un autoturism manevrat necorespunzator cu spatele de un tanar necunoscut. Dupa impact, conducatorul auto a oprit, a discutat cu victima dupa care, s-a urcat in autoturism si a plecat. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.In urma investigatiilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul implicat in accident este inmatriculat in strainatate. Ulterior, pe timpul cercetarilor, la sediul politiei s-a prezentat conducatorul auto implicat in accident, un tanar de 21 de ani, din comuna Dornesti, care a declarat faptul ca, pe timpul manevrarii autoturismului, nu a observat victima care se afla pe trotuar si a acrosat-o cu bara din spatele masinii. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.