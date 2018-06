O adolescenta din Serbauti a fost data disparuta de familie

Aceasta a plecat de la domiciliu in data de 8 iunie.

O adolescenta de 17 ani din comuna Serbauti a fost data disparuta de familie. Ioana Olaeriu a plecat de la domiciliu in data de 8 iunie si nu a mai revenit.Semnalmente: inaltime circa 1,65 m, 51 kg, par negru cu fire mov, ochi caprui, constitutie atletica, fara semne distinctive. In momentul plecarii era imbracata o geaca de blugi de culoare neagra si o pereche de blugi de culoare negri, taiati. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.