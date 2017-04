O adolescenta din Vicovu de Sus a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de doua masini, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar

Fata a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

O adolescenta a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de doua masini, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar. Joi, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Cernauti din orasul Vicovu de Sus, un localnic de 32 de ani, a surprins si accidentat o adolescenta de 16 ani, din localitate, angajata in traversarea neregulamentara a strazii, prin loc nepermis si fara sa se asigure. Dupa impact, victima a fost proiectata in autoturismul condus din sens opus de un barbat de 31 de ani, din localitate, oprit pentru a evita minora. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral cu comotie cerebrala si contuzie gamba dreapta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.