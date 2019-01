O adolescenta din municipiul Suceava a fost prinsa la furat de haine si cosmetice

O adolescenta de 16 ani, din municipiul Suceava, a fost prinsa la furat de haine si cosmetice in Iulius Mall. Aceasta a sustras haine in valoare de 257 de lei din C&A si produse cosmetice in valoare de peste 100 lei din magazinul DM. Fata a fost prinsa de agentul de paza al magazinului C&A. Aceasta avea asupra sa un rucsac in care au fost gasite mai multe articole vestimentare sustrase din magazin, respectiv trei perechi de pantaloni, o salopeta si un tricou. Tot in rucsac, agentii de paza au gasit un ruj si un fond de ten, care aveau elementele de siguranta montate pe ele. Adolescenta a recunoscut ca le-a furat tot vineri seara din magazinul DM, situat la parterul Iulius Mall Suceava.

Prejudiciul a fost recuperat in totalitate, iar bunurile sustrase au fost predate reprezentantilor celor doua magazine. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de furt.