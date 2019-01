O ambulanta SMURD aflata in misiune a fost implicata intr-un accident rutier, in municipiul Suceava FOTO

O ambulanta SMURD a fost sambata dimineata implicata intr-un accident rutier in municipiul Suceava, in intersectia de la Primarie. Un sofer nu a acordat prioritate ambulantei care se afla in misiune, si a intrat in coliziune cu aceasta. Potrivit lui Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava, ambulanta SMURD avea semnalele luminoase si acustice pornite si se deplasa spre un caz medical. In urma impactului o tanara de 19 ani, paramedic SMURD, a fost ranita. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Din fericire aceasta a suferit leziuni usoare. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.