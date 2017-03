O ambulanta aflata in misiune a fost lovita in plin de o masina pe unul din cele mai circulate bulevarde din Suceava. Autosanitara s-a rasturnat VIDEO si GALERIE FOTO

In urma impactului, autosanitara a ricosat intr-o a treia masina, dupa care s-a rasturnat pe o parte. Soferul ambulantei dar si asistenta au fost raniti si au fost transportati de echipaje SMURD la Spitalul Judetean Suceava.

Accident spectaculos de circulatie, in centrul Sucevei, miercuri seara, in una din cele mai circulate intersectii. O ambulanta care circula regulamentar si era in misiune, deplasandu-se la un caz de urgenta, a fost lovita in plin de un autoturism care vira dreapta pe culoarea verde intermitenta a semaforului pentru a intra pe bulevardul Ana Ipatescu. Ambulanta avea in functiune semnalele acustice si luminoase dar cu toate acestea a fost lovita de masina condusa de un sofer incepator, de 19 ani. In urma impactului, autosanitara a ricosat intr-o a treia masina, dupa care s-a rasturnat pe o parte si a rulat asa pe carosabil cativa metri. Soferul ambulantei dar si asistenta au fost raniti si au fost transportati de echipaje SMURD la Spitalul Judetean Suceava. Medicii spun ca ei nu au leziuni grave. Autosanitara si masina care a intrat aiurea in intersectie au fost grav avariate. Soferul care a provocat accidentul este incepator si are doar 19 ani. Atat el cat si ambulantierul au fost verificati cu etilotestul, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului.