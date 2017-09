O angajata de la Carrefour Suceava a ajuns ranita la spital direct de la serviciu

O angajata de la Carrefour Suceava a ajuns la spital dupa ce a suferit un accident munca.Femeia de 46 de ani lucreaza in sectorului gastro, ca ajutor pizzer. In cursul zilei de duminica, in timp ce scotea un pui din cuptorul electric, sticla de la usa cuptorului i-a cazut peste mana stanga, femeia suferind plagi taiate. Colegii au sunat la 112 iar la fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta care i-a acordat ranitei ingrijiri medicale si a transportat-o la Spitalul Judetean Suceava. Medicii de aici au sesizat politia in acest caz, fiind deschis dosar de cercetare sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare din culpa si neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. De asemenea, a fost informat de accidentul de munca si Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, care a demarat cercetari. Medicii spun ca pacienta nu era in stare grava.