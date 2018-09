O armata de oameni a cautat un barbat pierdut la cules de ciuperci. Dupa o noapte de stat prin padure, acesta a gasit singur drumul spre casa

Barbat dat disparut dupa ce a plecat la cules de ciuperci si cautat de o armata de oameni. La final, dupa cautari, acesta s-a intors singur acasa dupa o noapte dormita in padure. Duminica dupa amiaza, Politia a fost sesizata prin numarul de urgenta 112 de catre o femeie din Moldovita despre faptul ca sotul ei, un barbat de 54 de ani, a plecat sambata de la domiciliu la cules de ciuperci in padure, in zona denumita Polonenca, fara a mai reveni. Din discutiile purtate cu sotia acestuia, s-a stabilit ca disparutul a fost cautat de familie, dar nu a fost de gasit. S-au demarat cautari pe raza comunei Moldovita de catre politistii din cadrul S.P.R. 14 Vama, jandarmi din cadrul Detasamentului 7 Campulung Moldovenesc, Salvamont Campulung Moldovenesc, silvicultori din Moldovita si localnici. Dupa ce s-a inserat fortele participante au abandonat cautarile, acestea urmand a fi reluate luni dimineata. Numai ca duminica seara, in jurul orei 21.00, barbatul s-a intors singur la domiciliu. El a povestit ca sambata, la lasarea serii, ca s-a ratacit prin padure. Asa se face ca el a dormit in padure, iar in cursul zilei de duminica, dupa mai multe incercari de a gasi drumul corect, la ora 21.00, s-a intors la domiciliu.Cel in cauza a mai declarat ca nu a fost victima vreunei infractiuni si nu doreste ingrijiri medicale.